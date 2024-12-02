Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2-4 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-4 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Від понеділка, 2 грудня, до середи, 4 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без магнітних бур та хвилювань.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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