Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2-4 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-4 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 2 січня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, не здатні впливати на самопочуття людей. У п'ятницю та суботу, 3 та 4 січня, магнітосфера буде нормальною, без магнітних хвилювань та бур.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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