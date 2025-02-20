Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20-22 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 20 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У п'ятницю та суботу, 21 та 22 лютого, магнітосфера буде в нормі, бур не очікується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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