Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20-22 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

20 травня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній бурі, здатній негативно впливати на організм людини. Однак до 21-22 травня вона знизить свою силу до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.

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