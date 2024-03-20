Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21-23 березня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-23 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
21 березня очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Проте 22 березня активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – слабка буря, а вже 23 березня магнітосфера прийде до норми.
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