Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21-23 грудня

Найближчі три дні очікуються перепади геомагнітної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-23 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Сьогодні, 21 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка вже завтра, 22 грудня, посилиться до індексу 6, який відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Але вже в суботу, 23 грудня, магнітосфера прийде до норми – до індексу 3 (зелений рівень).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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