Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21-23 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21-23 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 21 жовтня, пройде без магнітних бур. У вівторок, 22 жовтня, у першій половині дня очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Однак з другої половини дня вівторка і до кінця середи, 23 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3 – що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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