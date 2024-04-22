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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 квітня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 квітня

Прогноз магнітних бур на 22, 23, 24 квітня / Фото: Credits

Найближчим часом очікується висока геомагнітна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У понеділок , 22 квітня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), а у вівторок і середу , 23 і 24 квітня, її сила знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все ж таки буря залишатиметься досить сильною і матиме вплив на самопочуття людей.

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