Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 22 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі, яка вже у вівторок, 23 липня, вщухне, і магнітосфера залишатиметься в нормі до середи, 24 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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