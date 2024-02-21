Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

22 лютого очікується сонячна активність із К-індексом 3 (жовтий рівень), що відповідає помірній геомагнітній активності. Проте вже 23 лютого магнітосфера прийде в норму і залишатиметься такою і 24 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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