Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 серпня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 22 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. А в п'ятницю та суботу, 23 та 24 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – відчутної магнітної бурі.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Читайте також:
- Шкірка банана проти укусу комара: цікавий лайфхак
- Топ-6 рослинних олій на всі випадки життя
- Як приготувати корисне "золоте молоко" для вашого здоров'я