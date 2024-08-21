Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 22 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі. А в п'ятницю та суботу, 23 та 24 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень) – відчутної магнітної бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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