Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22-24 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-24 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Сьогодні, 22 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. Свою потужність вона зберігатиме і завтра, 23 січня, проте вже 24 січня очікується, що магнітосфера прийде в норму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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