Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23-25 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-25 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 23 грудня, очікуються несильні магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей, які у вівторок , 24 грудня, переростуть у невелику магнітну бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень). У середу, 25 грудня, магнітосфера має прийти до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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