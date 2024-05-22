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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23-25 травня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 23-25 травня

Прогноз магнітних бур на 23, 24, 25 травня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікуються зміни у геомагнітосфері.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-25 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

23 травня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній – спокійній – геомагнітній обстановці. Проте вже 24 травня сонячна активність зросте до К-індексу 4 (жовтий рівень) – відчутної магнітної бурі, яка має вщухнути вже до 25 травня.

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