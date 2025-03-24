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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 березня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 березня

Прогноз магнітних бур на 24, 25, 26 березня / Фото: Credits

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-26 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 24-26 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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