Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 червня

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-26 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 24 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі, яка зберігатиме свою силу і у вівторок та середу, 25 та 26 червня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Читайте також:
- Як прискорити загоєння сонячних опіків
- Чим корисне купання у холодній воді
- Про користь сієсти: що нам дає денний сон і як себе до нього привчити