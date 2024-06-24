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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 червня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 червня

Прогноз магнітних бур на 24, 25, 26 червня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-26 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 24 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає несильній магнітній бурі, яка зберігатиме свою силу і у вівторок та середу, 25 та 26 червня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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