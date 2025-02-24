Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24-26 лютого

Найближчим часом очікується незначне підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-26 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 24 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У вівторок та середу, 25 та 26 лютого, будуть невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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