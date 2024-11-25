Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 25-27 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 25 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, які вже до вівторка та середи, 26-27 листопада, вщухнуть і магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також: