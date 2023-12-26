Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 26 грудня, геомагнітна активність буде на низькому – зеленому – рівні (К-індекс 3), але вже завтра, 27 грудня, та післязавтра, 28 грудня, підвищиться на 1 одиницю, до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, яка вже може впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

Читайте також: