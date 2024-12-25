Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, яка почалася 25 грудня, зберігатиме свою силу і в четвер, 26 грудня. До п'ятниці, 27 грудня, вона трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але може бути відчутною для метеозалежних людей. У суботу, 28 грудня, очікуються невеликі магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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