Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 лютого

Найближчим часом очікуються стрибки сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
26 лютого очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній надавати відчутний вплив на самопочуття людей. 27 та 28 лютого очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірна геомагнітна активність.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
Читайте також:
- Лікарі рекомендують: рецепт настоянки, яка заспокоює біль у горлі та прискорює одужання
- Найкраща поза для сну, щоб полегшити нічний біль у ногах
- Як зупинити застуду: 9 рекомендованих лікарями способів прискорити одужання