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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 серпня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 26-28 серпня

Прогноз магнітних бур на 26, 27, 28 серпня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок , 26 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим геомагнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. Проте вже у вівторок та середу, 27 та 28 серпня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невеликої магнітної бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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