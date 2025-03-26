Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27-29 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-29 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті почне вщухати. У четвер, 27 березня, від неї залишаться лише сильні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які ще зберігатимуть свою силу в п'ятницю, 28 березня, а вже в суботу, 29 березня, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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