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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27-29 червня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27-29 червня

Прогноз магнітних бур на 27, 28, 29 червня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікуються перепади сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-29 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 27 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, невідчутним для людей. Проте вже у п'ятницю, 28 червня, очікується невелика магнітна буря, яка має заспокоїтися до суботи, 29 червня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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