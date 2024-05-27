Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27-29 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-29 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

27 травня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, проте вже 28 травня вона знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень) – невелике магнітне хвилювання, а 29 травня магнітосфера прийде до норми.

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