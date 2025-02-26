Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27 лютого – 1 березня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 лютого – 1 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 27 лютого, буде нормальна магнітосфера без бур. У п'ятницю, 28 лютого, очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей, яка зберігатиме свою силу до суботи, 1 березня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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