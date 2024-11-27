Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 28-30 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-30 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 25 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, яка вже надвечір почне посилюватися. У п'ятницю, 29 листопада, очікується сильна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка в суботу, 30 листопада, посилиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — бурі, здатної впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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