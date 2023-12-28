Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 грудня

Найближчими днями підвищення геомагнітної активності не очікується.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Завтра, 29 грудня, геомагнітна активність буде на низькому – зеленому – рівні (К-індекс 3), який зберігатиметься наступні два дні – 30 та 31 грудня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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