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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 липня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 липня

Прогноз магнітних бур на 29, 30, 31 липня / Фото: Credits

Найближчим часом очікуються сильні магнітні бурі.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 29 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, потужність якої у вівторок, 30 липня, збільшиться до К-індексу-6 (червоний рівень) – потужної бурі, здатної впливати на самопочуття метеозалежних людей. У середу, 31 липня, буря трохи вщухне, але все одно залишатиметься досить відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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