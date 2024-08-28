Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 серпня

Найближчим часом не очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
З четверга по суботу, 29-31 серпня, очікується сонячна з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних хвилювань та бур.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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