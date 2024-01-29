Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29-31 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-31 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Підвищення магнітної активності, яке почалося ще 22 січня, нарешті пішло на спад. Сьогодні, 29 січня, очікується помірна геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), яка вже завтра, 30 січня, підвищиться на 1 одиницю і перейде на жовтий рівень з К-індексом 4, який відповідає сильній магнітній бурі, але вже 31 січня магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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