Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 29 лютого – 2 березня

Найближчим часом не очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29 лютого – 2 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
29 лютого очікується низька геомагнітна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), яка залишатиметься такою самою і 1-2 березня – магнітосфера в нормі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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