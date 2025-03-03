Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 3 березня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на людей. Проте вже у другу половину вівторка, 4 березня, буде різке підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, яка триватиме і в середу, 5 березня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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