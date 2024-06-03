Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 червня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
3 червня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці, магнітних бур не очікується. Проте вже 4 та 5 червня буде підвищення геомагнітної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – сильної магнітної бурі.
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