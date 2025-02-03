Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 3 лютого, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), нездатні впливати на самопочуття людей. У вівторок, 4 лютого, сонячна активність збільшиться до несильної магнітної бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка зберігатиме свою потужність і в середу, 5 лютого.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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