Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер та п'ятницю, 3 та 4 жовтня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень). Проте вже у суботу, 5 жовтня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невелика магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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