Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 жовтня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3-5 жовтня

Прогноз магнітних бур на 3, 4, 5 жовтня / Фото: www.credits

Найближчим часом не очікується сильних магнітних бур.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер та п'ятницю, 3 та 4 жовтня, очікується нормальна магнітосфера з К-індексом 2 (зелений рівень). Проте вже у суботу, 5 жовтня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невелика магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також:

Руда курява! Що з повітрям у Києві та регіонах? Звідки принесло піщану бурю?

Руда курява! Що з повітрям у Києві та регіонах? Звідки принесло піщану бурю?

Повʼязані теми:

Наступна публікація