Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 грудня – 1 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 грудня – 1 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 30 грудня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які вже у вівторок, 31 грудня, переростуть у потужну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття метеозалежних людей. У середу, 1 січня, буря вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно може бути відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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