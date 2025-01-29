Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 січня – 1 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 січня – 1 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 30 січня, буде нормальна магнітосфера, без бур. У п'ятницю, 31 січня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У суботу, 1 лютого, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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