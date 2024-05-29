Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 травня – 1 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 травня – 1 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Від 30 травня до 1 червня очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, без магнітних бур.

Читайте також: