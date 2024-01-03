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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 січня

Автор
Юлія Кудринська
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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 4-6 січня

Прогноз геомагнітної активності на 4-6 січня / Фото: Credits

Найближчим часом наші очікують різкі перепади геомагнітної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Завтра, 4 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка до 5 січня посилиться до К-індексу 6, що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Але вже 6 січня рівень магнітної активності знизиться до зеленого рівня з К-індексом 2 і магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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Дата публікації
Перегляди
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