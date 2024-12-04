Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 5 грудня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. Проте вже у п'ятницю, 6 грудня, буде незначне підвищення сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання. У суботу, 7 грудня, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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