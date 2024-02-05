Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

5 лютого очікується геомагнітна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі. 6 лютого активність впаде до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірна сонячна активність, а вже 7 лютого магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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