Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок , 5 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 6 серпня, буря знизить свою активність — до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною і в середу, 7 серпня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також: