Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 5-7 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-7 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга, 5 вересня, до суботи, 7 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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