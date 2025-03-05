Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 березня

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті вщухне. У четвер, 6 березня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на людей. А вже у п'ятницю, 7 березня, магнітосфера буде нормальною. Однак у суботу, 8 березня, очікуються слабкі геомагнітні обурення.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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