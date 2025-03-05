Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 березня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 березня

Прогноз магнітних бур на 6, 7, 8 березня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті вщухне. У четвер, 6 березня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на людей. А вже у п'ятницю, 7 березня, магнітосфера буде нормальною. Однак у суботу, 8 березня, очікуються слабкі геомагнітні обурення.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також:

Холод йде геть! З кожним днем березня ставатиме тепліше! 

Холод йде геть! З кожним днем березня ставатиме тепліше! 

Повʼязані теми:

Наступна публікація