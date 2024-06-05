Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 червня

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Потужна буря, що вирувала кілька останніх днів, нарешті вщухне, і 6 і 7 червня очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці, магнітних бур не очікується. Однак 8 червня буде незначне підвищення геомагнітної активності, що не впливатиме на самопочуття людей.
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