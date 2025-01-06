Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 6-8 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-8 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, що бушувала минулими вихідними, скоро вщухне. У понеділок, 6 січня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. У вівторок, 7 січня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які остаточно вщухнуть до середи, 8 січня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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