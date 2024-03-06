Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 7-9 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-9 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Схоже, потужна буря, яка вирувала кілька останніх днів, нарешті відступила, і вже 7 березня очікується помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень). А 8 та 9 березня активність ще більше знизиться і магнітосфера прийде до норми.

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