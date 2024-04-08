Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У понеділок, 8 квітня, та у вівторок, 9 квітня, сонячна активність підвищиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – підвищена геомагнітна активність, буря. А в середу, 10 квітня, очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає мінімальному геомагнітному хвилюванню.

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