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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 серпня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 серпня

Прогноз магнітних бур на 8, 9, 10 серпня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті відступила. У четвер , 8 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням. Проте вже в п'ятницю, 9 серпня, і суботу, 10 серпня, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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